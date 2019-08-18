В Новокуйбышевске мужчину ударило по голове и ограбили

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В дежурную часть ОМВД России по городу Новокуйбышевску обратился 57-летний местный житель с заявлением о хищении сумки.Из материалов уголовного дела следует, что грабеж был совершен поздно вечером на улице. Неизвестный мужчина нанес потерпевшему удар по голове, отобрал сумку и скрылся. В похищенной сумке находились кошелек, мобильный телефон и личные вещи. Общая сумма ущерба составила более 12 000 рублей.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции в одном из городских ломбардов обнаружили телефон пострадавшего. При просмотре записей видеонаблюдени был установлен мужчина, принесший мобильное устройство. Им оказался 41-летний безработный житель поселка Маяк, ранее уже судимый за грабеж.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.