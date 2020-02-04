В Куйбышевском районе Самары из тамбура квартиры украли верхнюю одежду
4 февраля 2020 11:42
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3 февраля за помощью в отдел полиции №7 УМВД России по г.Самаре обратились двое жильцов многоквартирного дома, расположенного в Долотном переулке Куйбышевского района областного центра. Они сообщили, что неизвестный преступник, ночью совершил кражу личных вещей из тамбура лестничной клетки подъезда. Выйдя утром потерпевшие обнаружили, что двери шкафов открыты. Пропало большое количество верхней одежды - мужские зимние и демисезонные куртки, пальто, женская норковая шуба, обувь, коньки и детский самокат. Ущерб от действий преступника составил порядка 200 000р.
По предварительной версии сотрудников ОВД неизвестный по газовой трубе сумел подняться на козырек подъезда. После чего через общий балкон проник в общедомовой тамбур, где стояли платяные шкафы с одеждой жильцов дома. Совершив кражу преступник скрылся.
Сотрудники СОГ провели поквартирный обход дома, опросили продавцов магазинов, которые работают в круглосуточном режиме и расположены рядом с местом происшествия. Установили наличие камер видеонаблюдения по маршруту возможного передвижения преступника. Уточнив у потерпевших приметы похищенного имущества сотрудники полиции начали проверку лиц, ранее совершавших аналогичные преступления, также мест возможной реализации похищенного. Проверяя один из ломбардов на территории Куйбышевского района, оперативники задержали мужчину, который пытался сбыть вещи схожие по приметам, которые указали потерпевшие. Во время проведения обысковых мероприятий в арендуемой злоумышленником квартире была изъята оставшаяся часть похищенного имущества.
Задержанным оказался житель Кировского района г.Самары 1996г.р.. Молодой человек ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за имущественное преступление.
В настоящее время в отношении него опять возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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