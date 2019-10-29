В Красноярском районе вор унес из дома мультиварку, пледы и электросамокат
29 октября 2019 13:25
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В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Красноярскому району обратилась за помощью местная жительница. Женщина сообщила, что у нее из частного дома, расположенного в селе Старая Бинарадка, похищено имущество. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму 38 000 рублей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место преступления, подробно опросили потерпевшую, изъяли следы пальцев рук с различных поверхностей. Из собранных правоохранителями материалов следует, что злоумышленник проник в частный дом путём вскрытия входной двери и похитил различное имущество: мультиварку, два обогревателя, два детских пледа, пылесос, дорожный чемодан и электросамокат.
Задержан 21-летний местный житель, по имеющимся у полиции данным, ранее не судимый. Мужчина пояснил полицейским, что похищенное он планировал продать, а деньги потратить на собственные нужды.
В настоящее время сотрудниками полиции похищенное изъято и возвращено владелице.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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