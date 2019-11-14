В Кинельском районе полицейский получал взятки за освобождение машин с территории спецстоянки

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В результате реализации сотрудниками УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий в ноябре 2018 года получены сведения в отношении оперуполномоченного ОБЭП МО МВД России «Кинельский» старшего лейтенанта полиции Бекбатырова Марата.Он получал взятки от граждан за освобождение с территории специализированной автостоянки транспорта, задерживаемого в рамках материалов доследственной проверки.23 сентября 2019 года решением Кинельского районного суда Самарской области Бекбатыров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей с лишением на 2 года права занимать определенные должности.Фото pixabay.com