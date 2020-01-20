В Кинеле украли автомобиль с ребенком

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Утром 20 января возле одного из домов по улице Ульяновской в городе Кинель был похищен автомобиль ВАЗ 2110, в салоне которого находился 4-летний ребенок. Предполагаемый злоумышленник высадил ребенка возле одного из продуктовых магазинов в г.Кинель. Сотрудники магазина обратились к полицейским, которые доставили ребенка в отдел, а после передали родителям. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.На настоящий момент все наружные службы полиции ориентированы на розыск похищенного автомобиля. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.

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