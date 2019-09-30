В Кинель-Черкассах мужчина прятал 15 кг наркотика в туалете

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Полицейскими была получена информация о том, что житель села Кинель-Черкассы 1974 года рождения, причастен к сбыту и хранению наркотических средств, а также к культивированию наркосодержащих растений.В помещении туалета на приусадебном участке дома по ул. Крестьянской был обнаружено, изъято и направлено на экспертизу вещество растительного происхождения, в сухом измельченном состоянии, а также части растений с характерными внешними признаками растений конопли. Кроме того, на приусадебном участке также обнаружено произрастание похожих растений. По результатам проведённого исследования выяснилось, что изъятым является наркотическое средство конопля. Подозреваемый был задержан правоохранителями на месте. Общее количество изъятого составило более 15 килограммов, что является крупным размером.По данным полицейских, задержанному 44 года, проживает он в селе Кинель-Черкассы, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Злоумышленник в ходе допроса пояснил полицейским, что выращивал наркосодержащие растения вещество для личного употребления, без цели сбыта.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает облМВД.