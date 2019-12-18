В "Единой России" прокомментировали задержание депутата по подозрению в убийстве
18 декабря 2019 10:59
94
До конца недели в Переславль-Залесский будет направлена комиссия Генсовета "Единой России", которая будет разбираться в ситуации с бывшим депутатом горсовета, подозреваемым в убийстве таксиста. Об этом Лайфу рассказал заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
— Необходимо выяснить, как могло так случиться вообще, что подобный человек был рекомендован к должности руководителя фракции и кто его рекомендовал к этой должности. В ходе проверки мы, безусловно, пообщаемся и соберём партийный актив, депутатский корпус и общественность, — заявил Хинштейн.
Депутат добавил, что по результатам выезда будет подготовлен доклад Генеральному совету партии. Он также подчеркнул, что после проверки возможны некоторые кадровые изменения, поскольку сложившаяся ситуация, по словам Хинштейна, беспрецедентная.
— Она наносит огромный репутационный ущерб "Единой России", и я считаю, что ответственность должны нести руководители как районной, так и областной партийной организации, — заключил замсекретаря Генсовета партии.
Ранее сам подозреваемый Владимир Корнилов объявил о прекращении депутатских политических полномочий, а также вышел из состава партии.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
17 декабря 2019 22:48
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. Закон
308
16 декабря 2019 22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет Закон
323
16 декабря 2019 19:29
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции. Закон
273
16 декабря 2019 16:48
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев. Закон
285
13 декабря 2019 22:33
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя. Закон
542
13 декабря 2019 21:37
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах. Закон
609
13 декабря 2019 20:50
Его задержали, он стал фигурантом уголовного дела. Закон
589
Происшествия
18 декабря 2019 12:38
Долг был погашен после того, как руководителя предупредили об уголовной ответственности. Происшествия
58
18 декабря 2019 12:20
Владелица одного из участков на Пятой линии захотела организовать прямой проезд к своему дому. Происшествия
64
18 декабря 2019 11:19
Теперь ему грозит лишене свободы на срок до двух лет. Происшествия
80
Криминал
18 декабря 2019 11:40
Потерпевший припарковал на ночь служебный автомобиль во дворе своего дома. Криминал
81
18 декабря 2019 10:59
Владимир Корнилов снял с себя политические полномочия и заявил о выходе из партии "Единая Россия". Криминал
93
18 декабря 2019 10:28
Фигуранты – бывший глава фонда Реналь Мязитов и его подрядчик Евгений Вагнер. Криминал
110
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
393
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
337
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
887
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
686
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
620
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
988
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
329
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
603
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
663
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
904
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2090
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2598
Мероприятия