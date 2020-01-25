В Безенчуке мужчина украл телефон у знакомого, когда тот его провожал
25 января 2020 10:50
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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение от местного жителя 1981 года рождения о том, что у него похитили сотовый телефон.
По указанному адресу оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Прибывшие сотрудники полиции подробно осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, изъяли необходимые улики. Из собранных полицейскими материалов следует, что у потерпевшего в гостях находился его знакомый. Через некоторое время мужчина собрался пойти домой, хозяин дома вышел на улицу, чтобы проводить гостя. После возвращения домой он обнаружил пропажу сотового телефона, о чем заявил в полицию.
Полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. Стражи правопорядка задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний безработный местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В ходе опроса он пояснил, что вовремя того, как потерпевший находился с ним на улице, из кармана его куртки выпал телефон, после чего он дождался, когда мужчина зайдет домой, и, подняв телефон со снега, отправился домой. Подозреваемый признал свою вину полностью.
Возбуждено уголовное дело. Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Похищенный сотовый телефон изъят и возвращен законному владельцу, сообщает облМВД.
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