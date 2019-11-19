Уголовное дело против судьи-взяточника из Волжского района ширится
19 ноября 2019 11:39
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Судья Волжского районного суда Михаил Бурцев попал в оперативный эксперимент ФСБ в начале октября 2019 года. Правоохранителями был задокументирован факт передачи Бурцеву части взятки — 250 тыс. руб. Всего судья должен был получить 500 тыс. руб. за условно-досрочное освобождение «сидельца» ИК-26 строгого режима в поселке Спиридоновка Александра Мукоедова. Старший сын покойного нефтеврезчика Владимира Мукоедова несколько лет назад причинил несовместимые с жизнью увечья пожилому сторожу автостоянки и получил за это 9 лет 2 месяца колонии.
Судья Михаил Бурцев совсем из другой семьи. Его мать Ольга Бурцева длительное время работала судьей первой инстанции по уголовным делам Самарского областного суда. Отец — Петр Бурцев — раньше был Средневолжским транспортным прокурором, затем возглавил комиссию по вопросам помилования при губернаторе. В суде Волжского района Михаил Бурцев работал с момента назначения в 2007 году.
В начале ноября 2019 года ККС Самарской области удовлетворила личное заявление Бурцева о сложении полномочий судьи. А спустя несколько дней в его уголовном деле появились новые фигуранты. Ими стали взяткодатель Александр Мукоедов и посредница — судебный пристав-исполнитель Волжского районного подразделения ФССП Альфия Гениятова. В отношении Мукоедова возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере» (санкция — от 7 до 12 лет лишения свободы). Г-жу Гениятову привлекли за посредничество во взяточничестве, ей угрожает от 5 до 10 лет колонии, пишет СО ОНЛАЙН.
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