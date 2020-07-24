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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Участковый успел перехватить руку злоумышленника, когда тот замахнулся ножом на потерпевшего

24 июля 2020 11:50
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Участковый успел перехватить руку злоумышленника, когда тот замахнулся ножом на потерпевшего
Инцидент произошел в кафе Красноярского района. Около него дрались трое мужчин, у одного из которых был нож.

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова пришло письмо от жителя Красноармейского района, в котором он выразил искреннюю признательность сотрудникам ОМВД России по Красноармейскому району: участковому уполномоченному полиции Асылбеку Мулдагалиеву, старшему оперуполномоченному уголовного розыска Вадиму Перевёртову и помощнику оперативного дежурного дежурной части Алексею Трифонову за мужество и высокий профессионализм, проявленные при реагировании на сообщение гражданина о готовящемся преступлении.

О подробностях уголовного дела рассказала руководитель СО ОМВД России по Красноармейскому району майор юстиции Наталья Паршина: «18.03.2020 после рабочего дня УУП Мулдагалиев, за которым закреплен, в числе прочих, и поселок Ленинский, находился дома, когда около 20.00 часов ему на мобильный позвонила жительница одного из домов административного участка и сообщила о том, что её родственники поехали «разбираться» с местным жителем. По телефону женщина попросила предотвратить назревающий конфликт. Участковый уполномоченный полиции сообщил об обращении в дежурную часть отдела и попросил помощи у коллег, после чего выдвинулся к месту предполагаемого конфликта. Подъезжая к кафе, расположенному в п. Ленинский по ул. Шоссейная, в свете уличного фонаря они увидели, что на земле находятся трое борющихся мужчин, у одного из дерущихся в правой руке находился нож. Крикнув нападающему «не бей», стражи порядка подбежали к месту драки, но нападающий нанес удар ножом потерпевшему и замахнулся для второго удара. Участковый уполномоченный полиции успел перехватить руку, в которой находился нож. Полицейские обезвредили и задержали всех нападавших. После чего помощник оперативного дежурного дежурной части Трифонов на служебной машине доставил пострадавшего в больницу, где ему сразу же оказали оперативную медицинскую помощь. Согласно заключению экспертов, ранение потерпевшего являлось опасным для жизни и причинило тяжкий вред здоровью».

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, изъяли следы, установили и опросили возможных очевидцев.

Ранее не судимый задержанный 1963 года рождения в момент совершения нападения находился в состоянии опьянения.

При производстве предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в настоящий момент принято к рассмотрению судом.

Потерпевший в своем письме отметил: «Полицейские своими самоотверженными действиями спасли мне жизнь. Они вовремя и оперативно прибыли на место происшествия и приняли надлежащие меры. Прошу отметить мужество и высокий профессионализм сотрудников полиции!».

Руководство полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.
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Комментарии


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