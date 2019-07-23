У жителя Октябрьска новая знакомая похитила банковскую карту после вечеринки

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В полицию обратился житель города Октябрьск 1985 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что у него похищена банковская карта с денежными средствами.По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка подробно опросили потерпевшего и осмотрели место происшествия. Из опроса следовало, что преступление произошло в квартире дома, расположенного в городе Октябрьск. Незадолго до происшествия потерпевший в одной из социальных сетей познакомился с девушкой. После непродолжительной беседы мужчина назначил встречу у себя дома. Приятное знакомство пара решила отметить употреблением крепких спиртных напитков. Утром, после застолья, потерпевший не обнаружил ни новою знакомую, ни банковскою карту с деньгами.Подозреваемой в совершении преступления оказалась жительница города Октябрьск 1993 года рождения. Оперативники установили местонахождение девушки и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейские выяснили, что новая знакомая потерпевшего потратила имеющиеся на банковской карте денежные средства, в размере более 7 000 рублей, на покупку продуктов питания. При этом, в связи с отсутствием пин-кода, девушка совершала только покупки на небольшую сумму, которые не требовали введения кода.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.