У жительницы Богатовского района племянник угнал машину
17 ноября 2019 10:44
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В полицию поступило сообщение от жителя Богатовского района об угоне автомобиля, принадлежащего его супруге. Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия и после опроса потерпевших приступили к поиску пропавшего транспортного средства.
В ходе розыскных мероприятий был установлен предполагаемый преступник.
Поскольку в ходе осмотра места происшествия, а именно гаража, в котором находился автомобиль, было выявлено, на замке отсутствуют следы взлома, участковый уполномоченный предположил, что к данному происшествию причастен кто-то из близких родственников потерпевших. Было установлено, что к содеянному может быть причастен ранее судимый племянник потерпевшей.
Сотрудник полиции установил местонаходжение подозреваемого и доставил его в отделение полиции. В ходе беседы ранее судимый молодой человек признался в угоне автомобиля и указал место где находится транспортное средство.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Фото: pixabay.com
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