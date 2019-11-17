У жительницы Богатовского района племянник угнал машину

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В полицию поступило сообщение от жителя Богатовского района об угоне автомобиля, принадлежащего его супруге. Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия и после опроса потерпевших приступили к поиску пропавшего транспортного средства.В ходе розыскных мероприятий был установлен предполагаемый преступник.Поскольку в ходе осмотра места происшествия, а именно гаража, в котором находился автомобиль, было выявлено, на замке отсутствуют следы взлома, участковый уполномоченный предположил, что к данному происшествию причастен кто-то из близких родственников потерпевших. Было установлено, что к содеянному может быть причастен ранее судимый племянник потерпевшей.Сотрудник полиции установил местонаходжение подозреваемого и доставил его в отделение полиции. В ходе беседы ранее судимый молодой человек признался в угоне автомобиля и указал место где находится транспортное средство.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото: pixabay.com