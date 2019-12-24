У тольяттинки нашли 26 свертков наркотика

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В ходе проведения оперативных мероприятий данная информация подтвердилась. Сотрудники полиции задержали предполагаемую злоумышленницу, которая передвигалась по бульвару Космонавтов в Тольятти. Во время общения с сотрудниками полиции безработная ранее судимая за хранение наркотических средств женщина 1982 года рождения заметно нервничала, в связи, с чем стражи порядка приняли решение провести личный досмотр.В результате в присутствии понятых у задержанной обнаружили и изъяли пластиковую емкость, внутри которой находилось 26 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Установлено, что представленные вещества являются наркотическим средством - карфентанил общей массой 22,6 грамм, что относится к особо крупному размеру. Как установили оперативники, злоумышленница посредством сети Интернет приобретала партии наркотиков и через тайники-закладки реализовывала мелкими дозами.В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, сообщает облМВД.