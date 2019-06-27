У самарца в тайнике нашли 1,5 кг наркотиков

81

В 2018 году Управлением ФСБ России по Самарской области была получена информация о деятельности на территории региона преступной группы, причастной к организации канала поставок крупных партий синтетических наркотических средств с целью их последующего сбыта.В дальнейшем указанные сведения подтвердились. 02 ноября 2018 года активный участник указанной преступной группы - житель г.Самары 1998 г.р. задержан с поличным сотрудниками УФСБ при изъятии из тайника на территории г.Самары синтетических наркотических средств общей массой свыше 1,5 кг, которые он намеревался сбыть мелкими партиями обезличенным способом через одно из мобильных приложений. В дальнейшем, сотрудниками УФСБ также изъяты синтетические наркотические средства массой свыше 223 грамм и марихуана, массой свыше 17 грамм, которые мужчина хранил в арендуемого им гараже в промышленной зоне г.Самары.Решением Куйбышевского районного суда г.Самары он признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Приговор вступил в законную силу.