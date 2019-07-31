У пенсионерки из Похвистнево сын украл телевизор

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В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило заявление от 79-летней жительницы города Похвистнево, о том, что у неё из дома был похищен телевизор стоимостью 10 000 рублей.Опергруппа незамедлительно выехала по адресу проживания заявительницы, провели осмотр квартиры, изъяли коробку из-под похищенного телевизора, подробно опросили пенсионерку.В ходе работы к стражам правопорядка поступила оперативная информация о том, что к содеянному может быть причастен 42-летний сын потерпевшей. Нигде не работающий мужчина несколько недель назад вернулся из места лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. В скором времени мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где подозреваемый признался в похищении телевизора, также рассказал, кому успел его продать.Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Телевизор был возвращён законной владелице, сообщает облМВД.