У пенсионера из Кинельского района украли деньги с банковской карты

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В дежурную часть МО МВД России «Кинельский» обратился мужчина 1956 года рождения. Пенсионер сообщил полицейским о том, что ему на телефон приходят sмs-сообщения о списании денежных средств с принадлежащей ему банковской карты. Заявитель пояснил, что накануне он потерял банковскую карту. Ущерб потерпевшего составил 10 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговых точках, где осуществлялось снятие денежных средств. В результате полицейским удалось составить ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника, которая была передана наружным службам.Сотрудники Госавтоинспекции, находившиеся на маршруте патрулирования, заметили прохожего, подходившего под описание разыскиваемого. Подозреваемого задержали в течение суток с момента поступления заявления в полицию.Задержанный - местный житель 1988 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления и хранение оружия. Мужчина признался полицейским, что банковскую карту нашел на улице, вблизи одного из магазинов и расплачивался ею за совершенные покупки в торговых точках.В настоящее время возбуждено уголовное дело, статья подразумевает лишение свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД.