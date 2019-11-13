Троих чапаевцев осудили за мошенничество на 1 млн рублей
13 ноября 2019 12:02
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В марте 2019 года УФСБ России по Самарской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о возможной причастности жителей г.Чапаевска Писарева Алексея, Буряшкина Максима, Бочкарёва Дмитрия к совершению мошеннических действий.
Установлено, что указанные лица, располагая сведениями о рассмотрении в одном из судов Самарской области уголовного дела в отношении жителя Самары, ввели последнего в заблуждение относительно возможности смягчения наказания за совершенное преступление путём передачи при их посредничестве денежных средств сотрудникам правоохранительных органов. При этом они не имели возможности и намерений выполнить принятые на себя обязательства.
25 марта 2019 года указанные лица задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области при получении денежных средств в размере 1 миллиона рублей.
14 октября 2019 года решением Новокуйбышевского городского суда Самарской области Писарев А.М., Буряшкин М.С. и Бочкарёв Д.А. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ, им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года и 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год соответственно.
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