Тольяттинца уличили в мошенничестве при получении социальных выплат

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Органами предварительного следствия установлена причастность 45-летнего житель Тольятти к совершению хищения денежных средств, путем незаконного получения субсидии за жилищно-коммунальные услуги и социальную выплату за сына-студента.В ходе следствия сотрудниками органов внутренних дел собраны доказательства, подтверждающие факты хищения денежных средств при получении социальных выплат. Установлено, что в период с апреля 2016 года по июль 2019 года, мужчина предоставил в органы соцзащиты и учреждения образования заведомо ложные сведения о наличии дохода и размере заработной платы, для признания его семьи малоимущей. Причиненный ущерб составил более 150 тысяч рублей.В настоящее время приговором Ленинского районного суда г. Самары мужчина признан виновным в совершении мошенничества. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы (условно), сообщает облМВД.