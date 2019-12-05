Тольяттинскую гандболистку поймали с поддельными купюрами
5 декабря 2019 12:47
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Инцидент произошел в конце ноября 2019 года в тольяттинском торговом центре «Русь-на-Волге». В магазине электроники «Эльдорадо» задержали молодую пару, которая попыталась расплатиться за покупку поддельными 5-тысячными купюрами. Всего у покупателей изъяли 6 фальшивых купюр. Задержанными оказались студент и учащаяся Государственного училища олимпийского резерва. Обоих опросили и отпустили, с инцидентом разбирается полиция. Уголовное дело пока не возбуждено, пишет СО ОНЛАЙН.
Задержанная — кандидат в мастера спорта России, занимается гандболом с 11 лет. С августа 2014 года играет за тольяттинский гандбольный клуб «Лада». Чемпионка России 2015 года среди дублирующих команд высшей лиги, победительница 7-й летней Спартакиады учащихся России 2015 года в Тольятти, бронзовый призер чемпионата России 2016 года, серебряный призер чемпионата России 2017, 2018 и 2019 годов, серебряный призер Кубка России 2019 года в составе «Лады», серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи 2017 года в Словении.
Фото pixabay.com
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