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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве у соседа

26 августа 2019 11:53
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Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве у соседа
Ранее он был судим за разбой.

В полицию Тольятти поступило сообщение от жителя Центрального района. Мужчина 1960 года рождения рассказал, что у него вымогают деньги.

В ходе опроса потерпевшего установлено, что заявитель – пенсионер, проживает в общежитии на улице Ленина. По предварительным данным, у него во время совместного распития спиртного, на почве личных неприязненных отношений, возник конфликт с соседом 1972 года рождения. Мужчины для выяснения отношений направились на лестничную клетку, где оппонент ударил потерпевшего по лицу и стал требовать с него 10 000 рублей для решения конфликтной ситуации.

Впоследствии, пострадавший почувствовал себя плохо и обратился в медицинское учреждение. Также мужчина написал заявление в полицию.
Задержанный в ходе опроса сознался в содеянном. Установлено, что ранее он судим за разбой, является уроженцем одной из соседних республик ближнего зарубежья и проживает на территории Российской Федерации незаконно.

Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время подозреваемый направлен в Центр временного содержания иностранных граждан, сообщает облМВД.

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