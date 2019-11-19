Тольяттинские автоинспекторы нашли наркотик у пассажира автобуса

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Во время несения службы на стационарном посту сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти остановлен за нарушение ПДД маршрутный автобус.В ходе сбора административного материала полицейские заметили, что находившийся в салоне пассажир стал заметно нервничать. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, у него был обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения.Для дальнейшего разбирательства задержанного - 38-летнего безработного, ранее судимого за кражу и мошенничество жителя Тольятти доставили в территориальный отдел полиции.Дознавателем для определения наличия наркотического вещества и его количества в составе изъятого вынесено постановление о назначении экспертизы в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области. По результатам проведенного исследования установлено, что вещество является наркотическим средством - марихуаной общей массой более 15 грамм, что относится к значительному размеру.Возбужденно уголовное дело, сообщает облМВД.