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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Тольяттинка выбежала на звуки ссоры в коридоре и лишилась вещей

31 декабря 2019 10:41
87
Тольяттинка выбежала на звуки ссоры в коридоре и лишилась вещей
Инцидент произошел в коммунальной квартире.

Тольяттинка обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина с применением силы под угрозой применения ножа похитил ее личные вещи из квартиры и скрылся в неизвестном направлении. Заявительница пояснила стражам порядка, что, услышав крики, выбежала в коридор коммунальной квартиры, где происходила потасовка между мужчинами. Один из них ударил ее соседа, оттолкнул женщину и, угрожая ножом, забрал из комнаты личные вещи, после чего скрылся.

Было возбуждено уголовное дело. Правоохранители предположили, что к преступлению может быть причастен мужчина 1991 года рождения, который не раз попадался в поле зрения сотрудникам полиции. В течение суток с момента поступления сообщения в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали преступника возле одного из комиссионных магазинов. По месту жительства мужчины обнаружено и изъято похищенное имущество, сообщает облМВД.

Задержанный признал вину в содеянном и выразил готовность сотрудничать со следствием. Сотрудниками полиции имущество возвращено законному владельцу. После сбора доказательственной базы уголовное дело направлено в суд, который признал фигуранта виновным, приговорив к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении.


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