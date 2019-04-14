Тольяттинец украл из подъезда перфоратор

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Находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе города Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил ориентировку на розыск мужчины, совершившего кражу перфоратора. Преступление было совершено в подъезде одного из многоквартирных жилых домов.Спустя непродолжительное время на улице Комсомольской стражи правопорядка заметили молодого человека, приметы которого совпадали с описанием разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии задержали жителя Тольятти 1993 года рождения и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.