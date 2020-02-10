Тольяттинец пытался дать взятку в 20 тысяч полицейскому

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Житель города Тольятти 1980 года рождения предложил сотруднику полиции незаконное вознаграждение в виде денежных средств в размере 20 тысяч рублей за прекращение проверки по факту реализации аксессуаров для сотовых телефонов с незаконным использования средств индивидуализации товаров и не изъятие товарно-материальных ценностей..Оперуполномоченный ОЭБиПК Управления МВД России по г.Тольятти предупредил подозреваемого, что дача взятки сотруднику органов внутренних дел - преступление, и доложил руководителю о противоправном предложении мужчины. Подозреваемый был задержан.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.