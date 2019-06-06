Сызранский полицейский в нерабочее время задержал грабителя

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В вечернее время суток, возвращаясь на своём личном автомобиле домой со службы по одной из улиц города, заместитель командира отдельной роты ППСП Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» капитан полиции Дмитрий Шишлов обратил внимание на потасовку между молодым человеком и женщиной.Подъехав поближе, он увидел, что мужчина рывком вырвал сумку из рук пенсионерки и попытался скрыться. Припарковав автомобиль, Дмитрий без промедления начал преследование. Погоня длилась недолго, хорошая спортивная подготовка позволила стражу порядка догнать злоумышленника. Применив приемы самообороны, капитан полиции задержал подозреваемого в грабеже. Дмитрий доложил дежурному отдела полиции о происшествии и предал злоумышленника сотрудникам патрульно-постовой службы. По данным правоохранителей, подозреваемый оказался безработным, ранее судимым за хранение наркотических средств жителем города Сызрани 1982 года рождения.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.