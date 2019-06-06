Сызранский полицейский в нерабочее время задержал грабителя
6 июня 2019 10:52
88
В вечернее время суток, возвращаясь на своём личном автомобиле домой со службы по одной из улиц города, заместитель командира отдельной роты ППСП Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» капитан полиции Дмитрий Шишлов обратил внимание на потасовку между молодым человеком и женщиной.
Подъехав поближе, он увидел, что мужчина рывком вырвал сумку из рук пенсионерки и попытался скрыться. Припарковав автомобиль, Дмитрий без промедления начал преследование. Погоня длилась недолго, хорошая спортивная подготовка позволила стражу порядка догнать злоумышленника. Применив приемы самообороны, капитан полиции задержал подозреваемого в грабеже. Дмитрий доложил дежурному отдела полиции о происшествии и предал злоумышленника сотрудникам патрульно-постовой службы. По данным правоохранителей, подозреваемый оказался безработным, ранее судимым за хранение наркотических средств жителем города Сызрани 1982 года рождения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
5 июня 2019 16:15
Он получил через посредника от студента денежные средства в размере 21 тысячи рублей за проставление зачетов и экзаменов, без фактической их сдачи. Закон
286
5 июня 2019 15:39
Кроме того, сейчас в ведомстве определяют причастность каждого задержанного к этому преступлению. Закон
3891
4 июня 2019 22:34
Эксплуатировался надувной батут в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей: при скорости ветра более 8м/с и ненадлежащем закреплении... Закон
262
4 июня 2019 22:14
Индивидуальный предприниматель совершил подключение к электросети парка через электрощит, проложив поврежденный кабель к указанному щиту... Закон
252
4 июня 2019 16:30
Похороны бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина пройдут 6 июня на Митинском кладбище в Москве. Закон
334
3 июня 2019 17:14
В настоящее время всем детям оказана медицинская помощь, угроза для их жизни и здоровья отсутствует. Закон
306
1 июня 2019 17:40
Законом также вводится наследственный договор, который представляет собой соглашение по поводу будущего наследства между потенциальным наследодателем с одной... Закон
453
Происшествия
6 июня 2019 12:51
Тот ехал без водительских прав. Происшествия
19
6 июня 2019 12:22
Он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Происшествия
50
6 июня 2019 10:29
Сотрудники Росгвардии передали правонарушителя полицейским. Происшествия
104
Криминал
6 июня 2019 10:52
Тот пытался отобрать у женщины сумку. Криминал
87
6 июня 2019 09:59
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего. Криминал
103
5 июня 2019 10:58
Полиция ведет проверку. Криминал
190
Видео
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
306
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
324
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
241
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
389
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
687
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
935
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
549
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
490
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
627
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
536
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
971
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
907
Мероприятия