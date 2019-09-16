Сызранские полицейские нашли более 400 грамм конопли у мужчины

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В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2019» сотрудники ОП № 34 МУ МВД России «Сызранское» задержали жителя Сызранского района, подозреваемого в хранении наркотического вещества.Обследуя надворные постройки на территории дома, принадлежащего 57-летнему мужчине, оперативники обнаружили и изъяли куст растения похожего на коноплю.Проведенная экспертиза установила, что изъятым является наркотикосодержащее растение конопля общей массой 428 грамм. В ходе дальнейшего разбирательства мужчина пояснил полицейским, что дикорастущую коноплю он собрал на заброшенном пустыре и хранил без цели сбыта. Эта версия проверяется правоохранителями.В настоящее время в отношение подозреваемого - ранее судимого безработного местного жителя возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет, сообщает облМВД.