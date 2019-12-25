Сызранец лишился колес
25 декабря 2019 11:24
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В полицию за помощью обратился житель города Сызрань 1986 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что из его гаража были похищены 4 колеса, зимняя резина и колпаки от колес. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 17 500 рублей.
По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что в гараж проникли путем подбора ключей.
Сотрудники полиции установили первого подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый житель города Сызрань 2000 года рождения. Как впоследствии выяснили оперативники, совершал кражи молодой человек совместно со своим другом - также ранее не судимым жителем города Сызрань 1998 года рождения. У второго подозреваемого имелось транспортное средство, на котором предполагаемые злоумышлении вывозили похищенное имущество. Полицейские установили местонахождение подозреваемых и задержали их.
По данным полицейских, молодые люди в день совершения преступления приехали в гаражный массив целенаправленно для совершения кражи. Молодые люди сначала присматривались к гаражам. Они выбирали постройки, которыми давно не пользовались владельцы – с неухоженной прилагающей территорией. Только после этого они решили вскрыть один из приглянувшихся. Часть похищенного имущества стражи правопорядка изъяли.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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