Сожитель похитил у сызранки деньги с банковской карты

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Из материалов уголовного дела следует, что потерпевшая – местная жительница 1959 года рождения, обратилась в полицию с заявлением о краже денежных средств. Женщина рассказала полицейским, что деньги пропали с ее банковской карты. Пропажу она обнаружила в магазине в момент оплаты покупки. Ущерб составил более 4 500 рублей. Потерпевшая сразу же обратилась за помощью в полицию.Оперативники в ходе работы запросили нужную информацию с банковского учреждения и собрали все необходимые данные, после чего установили, что женщина ранее проживала с мужчиной 1966 года рождения. Потерпевшая пояснила, что бывший сожитель имел доступ к данным ее карты, и возможно, мог совершить кражу. Во время установления личности мужчины была получена информация, что ранее он уже был судим за совершение имущественного преступления. Полицейские установили местонахождение подазреваемого и задержали его. В ходе опроса мужчина сознался в содеянном и рассказал, что имея доступ к данным карты потерпевшей, он перевел ее деньги себе. В последствии, похищенные денежные средства он потратил на собственные нужды.Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.