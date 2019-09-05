Сотрудники полиции помогли вернуть жителю Самарской области более 1,6 млн рублей

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В Межмуниципальный отдел МВД России «Кинельский» с заявлением о краже денежных средств из квартиры обратился 60-летний житель поселка Культура Самарской области.Потерпевший в ходе опроса пояснил, что деньги хранились в шкафу в спальне, он собирал их на ремонт частного дома. Добычей злоумышленника стали 1 615 000 рублей и 9 тысяч долларов США. Сотрудники полиции, в ходе осмотра места происшествия выяснили, что двери и окна дома не повреждены. Мужчина пояснил, что пропажу денег обнаружил после конфликта с женщиной 1979 года рождения, с которой проживал около 5 лет.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские отработали версию причастности к преступлению предполагаемой злоумышленницы: установили круг общения и места возможного появления. Подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска на арендованной квартире в Самаре. 40-летняя, ранее не судимая жительница Кинельского района в содеянном призналась и пояснила, что часть денег успела потратить на личные нужды.В настоящее время следственным отделом в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Денежные средства – 1 075 000 рублей и 9000 долларов США изъяты и возвращены законному владельцу.За совершение тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере Уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы