Сотрудники Росгвардии в Тольятти задержали мужчину, избившего и ограбившего пенсионерку

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В Тольятти патрулировавший улицы Центрального района города экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил ориентировку на розыск мужчины, совершившего тяжкое преступление. Находясь в квартире пенсионерки 1938 года рождения, тольяттинец нанес пожилой женщине травмы. С применением насилия, опасного для жизни и здоровья, он похитил сотовый телефон и телевизор.Некоторое время спустя на улице Мира стражи правопорядка заметили мужчину, приметы которого совпадали с полученной ими ориентировкой. Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого злоумышленника 1970 года рождения и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».