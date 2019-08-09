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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Сотрудники Росгвардии в Тольятти задержали мужчину, избившего и ограбившего пенсионерку

9 августа 2019 10:26
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Сотрудники Росгвардии в Тольятти задержали мужчину, избившего и ограбившего пенсионерку
Он отобрал у пожилой женщины сотовый телефон и телевизор.

В Тольятти патрулировавший улицы Центрального района города экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил ориентировку на розыск мужчины, совершившего тяжкое преступление. Находясь в квартире пенсионерки 1938 года рождения, тольяттинец нанес пожилой женщине травмы. С применением насилия, опасного для жизни и здоровья, он похитил сотовый телефон и телевизор.

Некоторое время спустя на улице Мира стражи правопорядка заметили мужчину, приметы которого совпадали с полученной ими ориентировкой. Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого злоумышленника 1970 года рождения и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
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