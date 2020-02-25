Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу дорогих золотых украшений в Самарской области

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В дневное время на пункт централизованного наблюдения ОВО по Волжскому району поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. Сработала охранная сигнализация, установленная в коттедже в поселке Смышляевка. По указанному адресу незамедлительно выдвинулся экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования.Уже через три минуты стражи правопорядка были на месте происшествия. При визуальном осмотре частного дома сотрудники Росгвардии обнаружили разбитое окно. Злоумышленник, проникший в здание, попытался скрыться, но был задержан. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали задержанного своим коллегам для дальнейшего разбирательства.Выяснилось, что мужчина 1979 года рождения ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По предварительной версии, из коттеджа он пытался похитить золотые украшения стоимостью более 150 тысяч рублей. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», сообщает пресс-служба ведомства.