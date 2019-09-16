Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
16 сентября 2019 08:27
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Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону агентству «Интерфакс — Дальний Восток».
По предварительным данным, инцидент произошел во внерабочее время и погибший был в гражданской одежде. Он сделал замечание мужчине и женщине за курение в общественном месте, так как это нарушение закона. В результате завязалась драка и сотрудник Росгвардии получил ножевые ранения, от которых скончался до приезда медиков.
Полиция задержала подозреваемого в тот же день. Им оказался 51-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. На данный момент решается вопрос о мере пресечения для задержанного, проводятся следственные действия, пишут "Известия".
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