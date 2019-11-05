Самарского нефтеврезчика, пытавшегося договориться и с силовиками, и с нефтяниками, могут посадить на 13 лет
5 ноября 2019 11:20
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Сегодня суд Советского района Самары огласит приговор группе «черных» врезчиков, посягнувших на нефтепровод компании «Транснефть» в Красноармейском районе.
Самый большой срок рискует получить переговорщик, Александр Черезов. Он решил превентивно подкупить полицейского и «безопасника» транспортирующей компании, но это оказалось плохой идеей.
Группу «черных» врезчиков рядом с поселком Любицкий Красноармейского района задержали в ноябре 2017 года. Преступление было бы банальной подготовкой к краже нефтепродуктов, но один из организаторов — Александр Черезов — решил заранее заручиться поддержкой силовиков и представителей транспортирующей компании, которые сразу сдали его сотрудникам ФСБ. Таким образом, строительство криминального отвода шло в условиях оперативного эксперимента и до кражи дело не дошло.
Поскольку в деле присутствовали коррупционные эпизоды, его расследовал 1-й отдел по особо важным делам СУ СК РФ по Самарской области. Кроме Черезова, обвиняемыми в приготовлении к хищению нефти стали Александр Ермилов, Артем Горчаков, Эдуард Нагель, Теймур Пашаев, Виталий Тюрин и Виктор Тютрин. В конце 2018 года дело ушло в суд Советского района на рассмотрение судье Евгении Балыкиной. В октябре 2019 года прошли судебные прения, в ходе которых прокурор Вусал Алиев запросил реальные сроки всем фигурантам. Самый большой срок — 13 лет колонии строгого режима — рискует получить переговорщик, сроки, запрошенные остальным фигурантам, в разы меньше.
Среди тех, кого пытался коррумпировать Черезов — начальник отделения по борьбе с хищениями нефти и нефтепродуктов на объектах трубопроводного транспорта УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области Артем Красиков. Красикову пообещали единовременно выплатить 1,5 млн руб., а затем платить 5 млн руб. в месяц за «общее покровительство». Из этих сумм полицейский получил только 500 тыс. руб. — это произошло в начале октября 2017 года.
Второй коррупционный эпизод связан с попыткой подкупа начальника отдела собственной безопасности управления безопасности АО «Транснефть-Приволга» Станислава Иванова. Иванову обещалось такое же денежное вознаграждение — 5 млн руб. ежемесячно, однако на деле зафиксирована лишь передача в подарок «безопаснику» трех бутылок элитного алкоголя, пишет СО ОНЛАЙН.
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