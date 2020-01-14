Самарские полицейские задержали подозреваемую в карманной краже в магазине

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В отдел полиции №2 Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница, 1989 года рождения. Заявительница рассказала полицейским, что у нее из кармана шубы пропал мобильный телефон. Женщина предположила, что гаджет у нее похитили в продуктовом магазине, расположенном на улице Стара-Загора областной столицы. Для безработной местной жительницы причиненный ущерб, составивший 22 000 рублей, является значительным.В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена и задержана предполагаемая злоумышленница 1985 года рождения, ранее судимая за аналогичное преступление.При опросе злоумышленница признала свою вину в содеянном и пояснила, что, находясь в магазине, воспользовалась удобным моментом и похитила сотовый телефон. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску похищенного имущества.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает облМВД.