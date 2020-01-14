Я нашел ошибку
Главные новости: 
Яндекс.Деньги ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД в Самаре
Яндекс.Деньги ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД в Самаре
Онлайн-опрос по вопросам противодействия коррупции проведут самарские приставы
Онлайн-опрос по вопросам противодействия коррупции проведут самарские приставы
Депутат-единорос Сергей Вострецов предложил приравнять домохозяек к самозанятым и обязать их платить налоги.
Депутат-единорос Сергей Вострецов предложил приравнять домохозяек к самозанятым и обязать их платить налоги.
Самарцев просят использовать световозвращающие элементы в темное время суток!
Самарцев просят использовать световозвращающие элементы в темное время суток!
В Госдуме официально стартует новый парламентский сезон
В Госдуме официально стартует новый парламентский сезон
Сегодня ночью службы благоустройства Самары были мобилизованы на уборку снега
Сегодня ночью службы благоустройства Самары были мобилизованы на уборку снега
Самарские полицейские задержали подозреваемую в карманной краже в магазине
Самарские полицейские задержали подозреваемую в карманной краже в магазине
Школьников научат контролировать свои эмоции и распознавать чужие
Школьников научат контролировать свои эмоции и распознавать чужие
сегодня  Вторник, 14 января, 10:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/01:
USD 60.95
-0.31
EUR 67.82
-0.23
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарские полицейские задержали подозреваемую в карманной краже в магазине

14 января 2020 09:26
56
Самарские полицейские задержали подозреваемую в карманной краже в магазине
Инцидент произошел на улице Стара-Загора.

В отдел полиции №2 Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница, 1989 года рождения. Заявительница рассказала полицейским, что у нее из кармана шубы пропал мобильный телефон. Женщина предположила, что гаджет у нее похитили в продуктовом магазине, расположенном на улице Стара-Загора областной столицы. Для безработной местной жительницы причиненный ущерб, составивший 22 000 рублей, является значительным.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена и задержана предполагаемая злоумышленница 1985 года рождения, ранее судимая за аналогичное преступление.

При опросе злоумышленница признала свою вину в содеянном и пояснила, что, находясь в магазине, воспользовалась удобным моментом и похитила сотовый телефон. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску похищенного имущества.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
13 января 2020  23:04
А сошли осадки с балконного козырька некоего Лиманского Г.С., и в результате этого погодного инцидента тезка бывшего мэра Самары стал участником судебного спора.
Снег и наледь стали причиной повреждения красного седана Lexus GS350
А сошли осадки с балконного козырька некоего Лиманского Г.С., и в результате этого погодного инцидента тезка бывшего мэра Самары стал участником судебного... Закон
205
13 января 2020  19:33
Как следует из официального сообщения Линейного Управления МВД на транспорте, речь идет непосредственно о ПСК «Волга» и компании «АнтикорМостСервис».
Александр Хинштейн добился возбуждения уголовного в отношении подрядчика-казнокрада
Как следует из официального сообщения Линейного Управления МВД на транспорте, речь идет непосредственно о ПСК «Волга» и компании... Закон
253
13 января 2020  14:46
Кировский районный суд Самары не вернул права водителю, который был лишен их за то, что управлял транспортным средством после приема валокордина.
Самарский водитель не создал прецедент возвращения прав после приема сердечных капель
Кировский районный суд Самары не вернул права водителю, который был лишен их за то, что управлял транспортным средством после приема валокордина.  Закон
886
12 января 2020  21:17
По тем же статьям уже осуждены семеро его подельников.
Объявленный в розыск лизинговый мошенник, наконец-то, нашелся и сразу попал под суд
По тем же статьям уже осуждены семеро его подельников.   Закон
441
10 января 2020  23:25
Чварков категорически не соглашался с предъявленным обвинением.
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Чварков категорически не соглашался с предъявленным обвинением.  Закон
443
10 января 2020  22:29
В учреждении поддерживали идею естественных родов, однако позже стало известно, что кесарево там не делали даже тем, кому это было нужно.
СК рассказал о ходе расследования инцидентов в элитном московском роддоме № 27. Видео
В учреждении поддерживали идею естественных родов, однако позже стало известно, что кесарево там не делали даже тем, кому это было нужно.  Закон
469
10 января 2020  16:38
По словам источников, речь идет о сотрудниках ведомства, которые вели съемку во время стрельбы на Лубянке в конце декабря.
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
По словам источников, речь идет о сотрудниках ведомства, которые вели съемку во время стрельбы на Лубянке в конце декабря.  Закон
423
Весь список
Происшествия
13 января 2020  19:59
По данным прокуратуры Новосибирской области, подросток из Кемерово отдыхал в аквапарке вместе со своими родителями.
Подросток, пострадавший в новосибирском аквапарке, умер в больнице
По данным прокуратуры Новосибирской области, подросток из Кемерово отдыхал в аквапарке вместе со своими родителями.  Происшествия
221
13 января 2020  18:40
Во время общения правоохранители предположили, что водитель находится в состоянии опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения это подтвердило.
В Ленинском районе полицейские задержали водителя уборочной машины, грубо нарушающего ПДД
Во время общения правоохранители предположили, что водитель находится в состоянии опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения это подтвердило.  Происшествия
236
13 января 2020  16:18
Неизвестные похитили у Инны Чуриковой и ее супруга режиссера Глеба Панфилова сумку, в которой находились их загранпаспорта, кошелек, телефон и другие вещи.
Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида
Неизвестные похитили у Инны Чуриковой и ее супруга режиссера Глеба Панфилова сумку, в которой находились их загранпаспорта, кошелек, телефон и другие вещи.  Происшествия
224
Весь список
Криминал
14 января 2020  09:26
Самарские полицейские задержали подозреваемую в карманной краже в магазине
Самарские полицейские задержали подозреваемую в карманной краже в магазине
Инцидент произошел на улице Стара-Загора. Криминал
55
13 января 2020  12:30
Верховный суд отказался рассматривать дело дважды оправданной, но севшей самарской студентки
Верховный суд отказался рассматривать дело дважды оправданной, но севшей самарской студентки
  Она в апреле прошлого года была осуждена на 8 лет лишения свободы. Криминал
195
13 января 2020  10:05
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, снявших аккумулятор с чужого автомобиля
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, снявших аккумулятор с чужого автомобиля
Инцидент произошел на улице Физкультурной. Криминал
221
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1344
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
452
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1307
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1091
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
686
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1598
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
713
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1144
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1197
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1456
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2522
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3073
Весь список

Мероприятия
Ко Дню работника прокуратуры в Самаре открыли мемориальную доску Николаю Баженову
В «Самарской площади» представили спектакль по пьесе Брехта «Кавказский меловой круг»
На базе УСЦ "Чайка" стартовала лыжная гонка классическим стилем
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные