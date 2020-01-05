Самарские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотика

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Сотрудники ИДПС в Самаре на улице Чекистов остановили автомобиль «Рено Сандеро», пассажир которого не был пристёгнут ремнём безопасности.В процессе общения с полицейскими, нарушитель заметно нервничал. Стражи правопорядка приняли решение произвести личный досмотр молодого человека. В присутствии понятых, он добровольно выдал из наружного кармана куртки пакет, внутри которого находилось кристаллическое вещество. Изъятое стражи правопорядка направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам проведенной экспертизы установлено, что в пакете находилось 0,41 г. метилэфедрона.Как выяснили полицейские, молодой человек в 2015 году уже проходил по криминальным сводкам за незаконный оборот наркотиков. Нарушитель закона пояснил, что наркотик хранил исключительно для личного употребления.В отношении пассажира автомобиля 1999 года рождения сотрудники полиции составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, сообщает облМВД.