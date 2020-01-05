Самарские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотика
5 января 2020 10:36
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Сотрудники ИДПС в Самаре на улице Чекистов остановили автомобиль «Рено Сандеро», пассажир которого не был пристёгнут ремнём безопасности.
В процессе общения с полицейскими, нарушитель заметно нервничал. Стражи правопорядка приняли решение произвести личный досмотр молодого человека. В присутствии понятых, он добровольно выдал из наружного кармана куртки пакет, внутри которого находилось кристаллическое вещество. Изъятое стражи правопорядка направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам проведенной экспертизы установлено, что в пакете находилось 0,41 г. метилэфедрона.
Как выяснили полицейские, молодой человек в 2015 году уже проходил по криминальным сводкам за незаконный оборот наркотиков. Нарушитель закона пояснил, что наркотик хранил исключительно для личного употребления.
В отношении пассажира автомобиля 1999 года рождения сотрудники полиции составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, сообщает облМВД.
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