Самарские полицейские задержали молодого человека, обокравшего магазин

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В отдел полиции №4 Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение от работников магазина, расположенного на улице Ново Садовая. В сообщении говорилось, что, в ночное время из торговой точки похищен алкоголь. Сумма ущерба составила свыше 4 тысячи рублей.Оперативная группа, прибывшая по указанному адресу, провела осмотр места происшествия, изъяла записи с камер видеонаблюдения, собрала необходимые улики.Камеры зафиксировали, как неизвестный человек, отжав входную дверь, проник в магазин. После чего он собрал в наволочку, которую принес с собой, бутылки с алкоголем и скрылся.Оперативники опросили граждан, имевших проблемы с законом. Вскоре полицейские установили, что к хищению может быть причастен ранее судимый за кражу 17-летний местный житель. Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его.В ходе опроса задержанный сознался в краже и рассказал, что похищенный алкоголь он продал.О краже возбуждено уголовное дело. Предполагаемому злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.