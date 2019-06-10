Самарские полицейские раскрыли похищение сумки у женщины

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Преступление было совершено в конце мая текущего года. В тот же день потерпевшая обратилась в полицию. В своем заявлении местная жительница 1957 года рождения сообщила о том, что в вечернее время суток у дома на улице Гагарина в Советском районе, неизвестный мужчина выхватил у неё из рук сумку и скрылся. По словам заявительницы в сумке находились документы, денежные средства в размере 10 000 рублей и два сотовых телефона. Общая сумма ущерба составила 26 000 рублей.Полицейские выяснили приметы нападавшего и направили ориентировку всем наружным службам полиции. Кроме этого, был проведен комплекс мероприятий, направленный на установление подозреваемого в совершении данного преступления, а также места сбыта похищенного. Стражам правопорядка удалось установить, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за мошенничество 35-летний самарец. Мужчина был задержан правоохранителями по месту проживания, в ходе обыска у него была изъята часть похищенного имущества. В настоящий момент принимаются меры к установлению местонахождения второго телефона.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от двух до четырех лет.