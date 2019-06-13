Самарские оперативники задержали разбойника, напавшего на мужчину

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Нападение совершено в дневное время около питейного заведения, расположенного на улице Калининградской. Злоумышленник нанес 40-летнему жителю областного центра телесные повреждения руками и ногами и похитил у него личные вещи.Полицейские установили описание нападавшего, путь по которому он скрылся, а также составили список похищенного имущества. Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена всем оперативным службам полиции. Потерпевший рассказал, что добычей злоумышленника стала мужская сумка, кошелек с деньгами в размере 100 рублей и мобильный телефон. Заявитель оценил ущерб на сумму 23 000 рублей.У полицейских появились основания полагать, что к преступлению может быть причастен 35-летний местный житель, ранее судимый за совершение кражи и грабежа.Сотрудники уголовного розыска установили и проверили несколько адресов, где мог находиться подозреваемый и задержали его. В настоящее время часть похищенного изъята, местонахождение остального имущества устанавливается. Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает облМВД.