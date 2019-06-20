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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарские дознаватели задержали студента с наркотиком

20 июня 2019 11:52
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Самарские дознаватели задержали студента с наркотиком
Он пояснил, что купил наркотик в первый раз, ради интереса.

В Кировском районе Самары в конце марта текущего года за нарушение Правил дорожного движения сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль отечественного производства, пассажир которого не был пристегнут ремнем безопасности. В ходе установления личности нарушителя выяснилось, что молодой человек является жителем Кинель-Черкасского района Самарской области. Для составления протокола об административном правонарушении гость областного центра был приглашен в служебное помещение поста ДПС. Молодой человек добровольно выдал сверток с порошкообразным веществом. Правоохранители пакетик с веществом изъяли.

Экспертиза установила: представленное на исследование вещество содержит производное наркотического средства N –метилэфедрона, массой более 0,60 гр. Возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый пояснил, что купил наркотик в первый раз, ради интереса. Из собранных материалов следует, что ранее 21-летний студент наркотики не употреблял. Сотрудники полиции также установили, каким способом и с помощью каких средств молодой человек приобрел "смертельное зелье".

В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Самары, сообщает облМВД.


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