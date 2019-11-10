Самарец украл из магазина 29 пачек масла
10 ноября 2019 12:30
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Произошло преступление примерно в половине девятого утра 18 августа этого года. В сетевой магазин на пр. Металлургов зашёл мужчина примерно 45 - 50 лет на вид, внешне ничем не примечательный, с чёрным пластиковым пакетом в руках. Взял покупательскую корзину и прошёл в торговый зал. На выходе он оплатил пакет молока и бутылку лимонада. Его чёрный пакет никто не проверял. Как потом выяснилось, туда покупатель сложил 29 пачек масла по 200 граммов каждая.
Работники магазина недостачу обнаружили и обратились с заявлением в полицию, а там вскоре задержали ранее многократно судимого за кражи 43-летнего жителя Самары Дамира Ю., проживавшего в соседнем доме. Мужчина официально не трудоустроен, проживал один.
В ходе дознания установлено, что подозреваемый занимается кражами с завидной регулярностью, за что неоднократно был судим. Но в большинстве случаев отделывался штрафом, условным сроком или вообще дело прекращалось за примирением сторон. Фактическая безнаказанность толкала мужчину на новые криминальные деяния.
Утром 18 августа он вышел из дома и, по его словам, прогуливался по пр. Металлургов. Денег у него было мало, и мужчина решил что-нибудь украсть, чтобы потом продать. Он зашёл в ближайший магазин, подошёл к стеллажу с молочной продукцией. Сложил 29 пачек сливочного масла сначала в корзину, а затем переложил в свой пакет. Причём сделал это так, что на камере наблюдения его манипуляции видно не было. Затем взял пакет молока и лимонад, которые положил в корзину, оплатил на кассе и вышел из торговой точки.
Далее его путь лежал по пр. Металлургов в сторону ул. Елизарова. В районе площади им. Мочалова, торгового мини-рынка, он продал похищенные им 29 пачек сливочного масла ранее незнакомому мужчине, который стоял около остановки общественного транспорта «Площадь им. Мочалова» по 50 рублей за одну пачку, всего за 1450 рублей. Он точно помнил, что из магазина взял 29 пачек сливочного масла, так как когда вышел из магазина пересчитал количество похищенного им товара, также он пересчитывал его, когда продавал. Деньги потратил на собственные нужды.
Теперь виновника ждет суд, сообщает облМВД.
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