Самарец предложил взятку в 50 тысяч полицейскому в отделе полиции
29 июня 2019 11:37
5
В отделе полиции №2 Управления МВД России по г.Самаре за покушение на дачу незаконного денежного вознаграждения сотруднику полиции был задержан ранее не судимый житель Волжского района Самарской области 1985 года рождения. Денежные средства в размере 50 000 рублей мужчина предложил за непроведение проверки по факту выявленных нарушений в деятельности коммерческой организации.
Подозреваемый в коррупционном преступлении задержан. В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Расследование продолжается.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 июня 2019 20:06
Их отправят в одну колонию, где им предстоит отбывать наказание за драки. Закон
238
28 июня 2019 17:29
Кандидатура Артура Безверхова в ВККС рекомендована Советом Федерации. Закон
270
27 июня 2019 15:44
Если водитель специально закрыл автомобильный номер или его часть, то суд может назначить штраф в размере 5 тысяч рублей или лишить его прав. Закон
354
27 июня 2019 15:36
Он был задержан сотрудниками уголовного розыска на одном из рынков города. Закон
333
27 июня 2019 12:44
Организация высадила саженцы без документов. Закон
336
26 июня 2019 20:26Басманный суд продлил всем трем сестрам меру пресечения до 28 июля
В Москве перед судом по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян задержали пять человек с плакатами "Убийцы должны сидеть". Закон
297
26 июня 2019 15:18
Суд установил для него испытательный срок в два года и штраф в 200 тысяч рублей. Закон
307
Происшествия
28 июня 2019 20:29
Парень стал настоящим героем после того, как ребёнок не получил ни единой травмы. Происшествия
265
28 июня 2019 17:11
И сдали его в пункт приема лома металлов. Возбуждены уголовные дела. Происшествия
265
28 июня 2019 13:52
Водителя увезли в больницу. Происшествия
352
Криминал
28 июня 2019 12:38
Он воспользовался долгим отсутствием женщины и проник к ней в комнату. Криминал
278
28 июня 2019 11:58
Полиция просит обращаться очевидцев. Криминал
233
28 июня 2019 10:38
Подозреваемый объявлен в розыск. Криминал
215
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
324
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
509
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
453
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
414
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
525
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
506
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
560
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
438
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
684
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
706
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
435
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
758
Мероприятия
Для зрителей концерта группы «Ленинград» на «Самара Арене» организуют специальный трамвайный маршрут