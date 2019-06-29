Самарец предложил взятку в 50 тысяч полицейскому в отделе полиции

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В отделе полиции №2 Управления МВД России по г.Самаре за покушение на дачу незаконного денежного вознаграждения сотруднику полиции был задержан ранее не судимый житель Волжского района Самарской области 1985 года рождения. Денежные средства в размере 50 000 рублей мужчина предложил за непроведение проверки по факту выявленных нарушений в деятельности коммерческой организации.Подозреваемый в коррупционном преступлении задержан. В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Расследование продолжается.pixabay.com