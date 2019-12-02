Самарец получил 30 тысяч рублей, чтобы дать взятку за водительские права

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По версии следствия, 26 сентября 2019 года обвиняемый получил от гражданина 30 тысяч рублей для дальнейшей передачи денежных средств сотрудникам правоохранительных органов, с целью получения водительского удостоверения, без прохождения обучения.Цголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Железнодорожного района города Самары, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com