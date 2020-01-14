Самарчанка украла мужскую сумку в столовой

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Женщина 1997 года рождения, находясь со своими родственницами в помещении столовой, расположенной на улице Калинина областного центра, увидела лежащую на стуле мужскую сумку и решила ее похитить. Для этого накрыла сумку курткой, взяла ее со стула и вышла из помещения. Обедающий там же оперуполномоченный отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре заметил подозрительные действия женщины и решил задержать ее для выяснения обстоятельств.«Я вышел на улицу и увидел в толпе синий платок той девушки в длинной цветной юбке, которая шла по направлению к остановке. В это время она находилась примерно в 5 метрах от здания столовой, вокруг было много людей. Следуя за ней, заметил, что в одной руке у нее пакеты, а в другой - куртка, из-под которой виднелась мужская сумка. Я представился, показал служебное удостоверение и попросил объяснить, кому принадлежит эта сумка. Несмотря на скандальное поведение женщин с малолетними детьми, которые были с ней в столовой, я доставил их в ближайший отдел полиции, расположенный на той же улице», - пояснил полицейский.В ходе личного досмотра в присутствии понятых у безработной жительницы поселка Мехзавод была изъята не принадлежащая ей мужская сумка, в которой находились документы и 40 тысяч рублей. Ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности женщина призналась, что похитила эту сумку в точке общепита.В это же время в отдел полиции обратился житель Самары с просьбой разыскать и привлечь к ответственности неизвестного, который похитил его сумку с денежными средствами, чем причинил значительный ущерб.Было возбуждено уголовное дело, сейчас с утвержденным обвинительным заключением, направленно в суд для рассмотрения по существу.Потерпевший написал письмо в адрес генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова со словами признательности сотруднику полиции, который в свободное от службы время задержал злоумышленницу, сообщает облМВД.