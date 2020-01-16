Самарчанка обокрала аптеку

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В полицию обратился работник аптеки, расположенной на улице Авроры. Сотрудник торговой точки сообщил о том, что похищена продукция стоимостью около 3 000 рублей.Одна из покупательниц, воспользовавшись занятостью фармацевтов, взяла продукцию, находившуюся на полке торговой точки, а затем скрылась в неизвестном направлении.В итоге на территории города Тольятти задержана подозреваемая 1986 года рождения. Жительница областного центра ранее была судима за совершение имущественного преступления.В настоящий момент в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.