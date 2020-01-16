Я нашел ошибку
Главные новости: 
Судебные приставы взыскали с фирмы долг перед ресурсоснабжающей организацией в 185 тысяч рублей На ее расчетные счета наложили арест.
Судебные приставы взыскали с фирмы долг перед ресурсоснабжающей организацией в 185 тысяч рублей
Самарцев предупреждают о сильной гололедице
Самарцев предупреждают о сильной гололедице
В Самаре начальник территориального Управления Росгвардии вручил награды журналистам
В Самаре начальник территориального Управления Росгвардии вручил награды журналистам
Т Плюс использовал мини-робот MAGIC для обследования газовых турбин нового энергоблока Сызранской ТЭЦ
«Т Плюс» использовал мини-робот MAGIC для обследования газовых турбин нового энергоблока Сызранской ТЭЦ
Самарчанка обокрала аптеку
Самарчанка обокрала аптеку
В художественном музее откроется выставка Сон в зимнюю ночь самарского художника Жени Бабушкина
В художественном музее откроется выставка «Сон в зимнюю ночь» самарского художника Жени Бабушкина
В Самарской области постараются не допустить отравлений угарным газом
В Самарской области постараются не допустить отравлений угарным газом
В Сызрани водитель УАЗа ударил женщину трубой
В Сызрани водитель УАЗа ударил женщину трубой
сегодня  Четверг, 16 января, 11:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/01:
USD 61.43
0.02
EUR 68.37
-0.05
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарчанка обокрала аптеку

16 января 2020 11:01
67
Самарчанка обокрала аптеку
Ее задержали в Тольятти.

В полицию обратился работник аптеки, расположенной на улице Авроры. Сотрудник торговой точки сообщил о том, что похищена продукция стоимостью около 3 000 рублей.

Одна из покупательниц, воспользовавшись занятостью фармацевтов, взяла продукцию, находившуюся на полке торговой точки, а затем скрылась в неизвестном направлении.

В итоге на территории города Тольятти задержана подозреваемая 1986 года рождения. Жительница областного центра ранее была судима за совершение имущественного преступления.

В настоящий момент в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
15 января 2020  23:55
За время судебных тяжб участницы поменяли дислокацию: одна переехала из СИЗО в колонию, другая, наоборот, вышла на свободу.
Две чапаевские наркодилерши делят доставшийся им в наследство дом
За время судебных тяжб участницы поменяли дислокацию: одна переехала из СИЗО в колонию, другая, наоборот, вышла на свободу.  Закон
244
15 января 2020  23:38
Машина сломалась, когда мужчина вез свою жену в роддом.
Водитель из Забайкальска смог отсудить деньги у АЗС за машину, сломанную из-за некачественного бензина
Машина сломалась, когда мужчина вез свою жену в роддом.  Закон
248
15 января 2020  18:44
Из-за серьёзного ранения одного из братьев долгое время не могли допросить, чтобы восстановить реальную картину трагедии.
Следователи выяснили, кто из сыновей хоккеиста Соколова убил родную мать
Из-за серьёзного ранения одного из братьев долгое время не могли допросить, чтобы восстановить реальную картину трагедии.  Закон
290
15 января 2020  10:46
За торговлю алкоголем без лицензии житель Самарской области заплатил штраф в 100 тысяч рублей
За торговлю алкоголем без лицензии житель Самарской области заплатил штраф в 100 тысяч рублей
Приставы не хотели выпускать его из России. Закон
168
14 января 2020  23:28
О возбуждении дела журналиста уведомили еще 13 января, однако, кто является его фигурантами, пока не известно.
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими
О возбуждении дела журналиста уведомили еще 13 января, однако, кто является его фигурантами, пока не известно.  Закон
286
14 января 2020  18:58
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре врач за взятку признала двух призывников ограниченно годными к воинской службе
Возбуждено уголовное дело.  Закон
284
14 января 2020  16:30
В настоящее время по данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Вандализм».
Тольяттинские полицейские проводят проверку по фактам повреждения городских автобусов
В настоящее время по данным фактам возбуждено два уголовных дела по статье «Вандализм».   Закон
293
Весь список
Происшествия
16 января 2020  11:46
Судебные приставы взыскали с фирмы долг перед ресурсоснабжающей организацией в 185 тысяч рублей На ее расчетные счета наложили арест.
Судебные приставы взыскали с фирмы долг перед ресурсоснабжающей организацией в 185 тысяч рублей
На ее расчетные счета наложили арест. Происшествия
13
16 января 2020  10:43
В Сызрани водитель УАЗа ударил женщину трубой
В Сызрани водитель УАЗа ударил женщину трубой
Металлические трубы торчали из багажника. Происшествия
74
16 января 2020  10:28
В Самарской области браконьер застрелил лося Полицейские установили личность подозреваемого в незаконной охоте.
В Самарской области браконьер застрелил лося
Полицейские установили личность подозреваемого в незаконной охоте. Происшествия
88
Весь список
Криминал
16 января 2020  11:01
Самарчанка обокрала аптеку
Самарчанка обокрала аптеку
  Ее задержали в Тольятти. Криминал
66
16 января 2020  09:54
Житель Чапаевска ударил ножом гражданскую жену ножом и закрыл в квартире, женщина погибла За это он на 6 с половиной лет отправится в колонию.
Житель Чапаевска ударил ножом гражданскую жену ножом и закрыл в квартире, женщина погибла
За это он на 6 с половиной лет отправится в колонию. Криминал
93
15 января 2020  13:56
В Тольятти мужчина нанес ножом смертельные ранения своему сыну и соседу
В Тольятти мужчина нанес ножом смертельные ранения своему сыну и соседу
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в двойном убийстве. Криминал
397
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1467
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
515
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1364
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1127
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
719
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1637
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
746
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1178
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1244
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1498
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2583
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3141
Весь список

Мероприятия
В СК «Маяк» состоится первенство Самарской области по фигурному катанию
В Самаре состоится открытый турнир по боулингу среди болельщиков "Крыльев Советов"
Ко Дню работника прокуратуры в Самаре открыли мемориальную доску Николаю Баженову
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные