Самарчанка лишилась золота, пригласив в гости знакомую из поезда

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В полицию в Самаре за помощью обратилась местная жительница 1980 года рождения. Женщина сообщила, что днем 21 января текущего года стала жертвой обмана и у неё похищены крупная денежная сумма и ювелирные украшения.Потерпевшая рассказала, что пригласила к себе в гости женщину с которой ранее познакомилась в поезде. Знакомая пришла не одна, а позвала свою подругу, которую представила мамой. Подозреваемые пояснили хозяйке квартиры, что могут помочь в решении личных проблем. Для этого необходимо провести магический обряд. Потерпевшая отдала гостям золото и деньги, после чего ценности завернули в простыню и убрали на шкаф. Закончив манипуляции, гости покинули квартиру. Вскоре заявительница решила проверить ценности и обнаружила, что стала жертвой обмана.Было возбуждено уголовное дело.Оперативники выяснили, что подозреваемые после совершения мошенничества уехали в Пензенскую область. В ходе проведения оперативных мероприятий одна из женщин была задержана по месту проживания в городе Кузнецк. Вторая задержана при попытке покинуть населенный пункт на железнодорожном вокзале города Кузнецк.Подозреваемыми оказались безработные ранее судимая за кражу жительница республики Кабардино-Балкария 1984 года рождения и ранее не судимая 36-летняя жительница Ульяновской области.Женщины в ходе опроса признались в содеянном и рассказали, что поделили похищенные украшения поровну, а деньги потратили на собственные нужды. В настоящее время ювелирные изделия изъяты и будут возвращены владелице.Обеим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.