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Штрафы за повторное мелкое хулиганство предлагают увеличить

14 августа 2020 13:52
153
Штрафы за повторное мелкое хулиганство предлагают увеличить
Подготовка соответствующего законопроекта началась в Госдуме.

Штрафы за мелкое хулиганство предлагают увеличить, если оно было совершено повторно. А для злостных нарушителей, которые привлекаются более двух раз- расширить перечень наказаний, в том числе лишать водительских прав за хулиганство с использованием автомобиля. Подготовка соответствующего законопроекта началась в Госдуме.

Об этом сообщила автор инициативы, зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

По её словам, идея такого законопроекта появилась после случая во Владивостоке, когда водитель Лексуса намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, которое затем было выложено в интернет.

Позже ролик был удален, но появилось видео, где юноша на камеру говорит, что его не волнует мнение осуждающих. На водителя был составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство", его оштрафовали на 80 тысяч рублей, передает Радио Маяк.
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