Разбойник в Самарской области отобрал у пенсионерки деньги, которые предназначались для покупки дров

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Сообщение о преступлении поступило в полицию 16 сентября. Потерпевшая, проживающая в частном доме, рассказала прибывшим сотрудникам, что примерно в 5 утра она вернулась домой. На темной веранде на нее неожиданно напал неизвестный и потребовал отдать денежные средства, которые она хранила при себе. При этом незнакомец угрожал предметом похожим на нож. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина отдала злоумышленнику более 10 тыс. рублей, после чего он скрылся в неизвестном направлении.Злоумышленник незаконно проник в дом, повредив наличник входной двери.Одна из местных жительниц пояснила оперуполномоченным, что знала о наличии денежных средств у пенсионерки. Накануне последняя рассказала, что сын прислал ей денежный перевод для покупки дров на зиму и она, опасаясь кражи, хранит деньги при себе. Секретом подруги женщина поделилась со своей дочерью. У сотрудников полиции появились основания полагать, что информация о деньгах могла дойти и до ранее неоднократно судимого за тяжкие имущественные преступления знакомого дочери.Сотрудниками полиции установлены места вероятного нахождения подозреваемого - местного жителя 1991 года рождения.Правоохранители провели обысковые мероприятия: в комнате злоумышленника обнаружен и изъят нож, являющийся предположительно орудием преступления. На улице обнаружена металлическая банка с деньгами. Проведенная экспертиза подтвердила наличие следов отпечатков пальцев подозреваемого на изъятых предметах. Денежные средства в размере 10 050 рублей в настоящий момент возвращены законной владелице. Часть денег злоумышленник успел потратить на спиртное.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.