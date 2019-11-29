Пьяный тольяттинцец убил женщину стулом и едва не зарезал знакомого
29 ноября 2019 13:33
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В Тольятти скоро предстанет перед судом 47-летний местный житель. Мужчину обвиняют в том, что он забил до смерти свою знакомую и едва не убил приятеля-собутыльника.
- Установлено, что летом 2019 года мужчина выпивал вместе со своей знакомой. В какой-то момент он поссорился с ней, схватил стул и начал избивать им женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась, - сообщили в прокуратуре Комсомольского района Тольятти.
На этом мужчина не остановился. Он пошел пить дальше к своему приятелю. Тот тоже чем-то разозлил тольяттинца. На этот раз у него под рукой оказался нож. Мужчина ударил им знакомого не менее 5 раз. К счастью, в этом случае потерпевший выжил.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали на рассмотрение в суд. Агрессивному тольяттинцу грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает "КП в Самаре".
Фото pixabay.com
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