«Продавец» мехов в Новокуйбышевске перестал выходить на связь, а пострадавшая обратилась в полицию

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Старшим следователем следственного отдела ОМВД России по городу Новокуйбышевску завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Самарской области, обвиняемой в мошенничестве.В ноябре прошлого года жительница Новокуйбышевска откликнулась на предложение о продаже меховых изделий, размещенном на известном интернет-сервисе. Женщина созвонилась с продавцом и по требованию перечислила на указанные реквизиты банковской карты денежные средства в полном объеме. После этого «продавец» перестал выходить на связь, а пострадавшая обратилась в полицию за помощью.Следственным отделом городского отдела полиции возбуждено уголовное дело о мошенничестве.В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастна ранее не судимая жительница Самарской области 1989 года рождения. Оперативники установили личность подозреваемой, места ее вероятного нахождения, задержали подозреваемую весной текущего года в Саратовской области и доставили женщину в Новокуйбышевский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Злоумышленница дала признательные показания по делу, пояснила, что полученные мошенническим путем денежные средства потратила на собственные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.