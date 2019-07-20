При получении взятки задержан первый заместитель начальника УФСИН России по Самарской облас

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В результате реализации сотрудниками УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий 19 июля 2019 года с поличным при получении денежных средств в размере 520 тысяч рублей задержан первый заместитель начальника УФСИН России по Самарской области. По имеющимся данным, указанная сумма вымогалась им у двух содержащихся в ПФРСИ ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области лиц, обвиняемых по уголовному делу в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.1 ст.210 УК РФ, за содействие в создании благоприятных условий их содержания.Полученные материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в СУ СК России по Самарской области для проведения проверки и принятия процессуального решения.Фото: pixabay.com